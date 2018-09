Bredase VVD'er Thierry Aartsen volgt Hennis op in Tweede Kamer: 'Jongensdroom die waarheid wordt'

,,Het is toch een jongensdroom die waarheid wordt’’, zegt de Bredanaar. ,,Ik had wel gehoopt dat het ooit zou gebeuren, maar zo snel? Dat is toch wel een verrassing’’, aldus de liberaal.



Eigenlijk was Aartsen nog niet aan de beurt om Hennis op te volgen, maar twee kandidaten voor hem zagen om diverse redenen af van hun Kamerzetel. En zo kwam de Bredanaar dus in beeld.



Hij is de tweede VVD-politicus die op betrekkelijk jonge leeftijd naar Den Haag vertrekt. Klaas Dijkhoff ging hem zes jaar geleden al voor. ,,Ik laat geen baard staan, maar misschien kunnen we carpoolen’’, zegt Aartsen, over zijn stadsgenoot, die in de Bredase raad ook al een keer zijn fractievoorzitter is geweest. Dijkhoff vertrok op 29-jarige leeftijd maar het parlement.