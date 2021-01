Bredase vuurwerkgewonde (11) ligt met gescheurde lever op de intensive care

Brand in woning Terheijden: ‘Dit is wel een heel vervelend begin van het nieuwe jaar’

2 januari TERHEIJDEN - Een brand in een woning aan de Hillen in Terheijden heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag tot aanzienlijke schade aan de bovenverdieping geleid. Buurtbewoners konden urenlang hun huizen niet in omdat de brandweer vreesde dat de brand zou overslaan.