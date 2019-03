Bredase Vuile Jan zaait twijfel

Cyberweek in de regio: acht internet­op­lich­ters lopen tegen de lamp

7:09 BREDA/OOSTERHOUT – Niet meer dan 10 procent van de slachtoffers van internetfraude doet daar aangifte of melding van. Dat bemoeilijkt onderzoek van de politie naar cybercrime. Deze week heeft de politie acht mensen in de omgeving van Breda en Oosterhout opgespoord die zich aan oplichting via internet schuldig hebben gemaakt.