Bredase Vlaszak wordt eind volgend jaar een stuk groener

Bertrams of Birighitti? 'Ik heb mijn keuze allang gemaakt'

17:40 Degene die zondag tegen Excelsior onder de lat staat bij NAC, verdedigt het slot van dit seizoen (twaalf duels exclusief play-offs) het doel van de Bredanaars. ,,Dat is wel de bedoeling, dat is dan absoluut de eerste keeper”, zei Stijn Vreven vrijdag. Wie de gelukkige is, wilde de trainer nog niet vertellen.