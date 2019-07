Bredase visafslag wordt pop-up ‘Biertuin’

Breda wil nieuwe studenten geen week, maar heel jaar laten kennisma­ken met de stad

17:04 BREDA - De gemeente Breda bekijkt of nieuwe studenten van Avans en Breda University of applied sciences (Buas) alsnog een gezamenlijke kennismaking met de stad kunnen krijgen. Niet geconcentreerd in één week, zoals de wens eerder was, maar verspreid door het jaar heen.