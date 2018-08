Bredase videojournalist Daan Wallis geniet van The Big Apple

Daan Wallis (32) werkt sinds vijf jaar als videojournalist in New York. ,,Nederlanders zijn zo geïnteresseerd in wat hier gebeurt."

In zijn werk vindt hij vooral de grote verscheidenheid aantrekkelijk. Wallis woont van zijn derde levensjaar tot en met zijn studie journalistiek in Breda. Als zijn toenmalige vriendin een half jaar stage gaat lopen in The Big Apple, besluit hij met haar mee te gaan. Hij wil er werken en vindt in De Telegraaf een opdrachtgever.

Trump

Samen met correspondent Herman Stam maakt hij de opkomst van president Donald Trump van dichtbij mee. ,,Hij kandideerde zich in zijn eigen Trump Tower. Wij waren daar als één van de weinige buitenlandse media en dachten dat we een grappig item zouden draaien. Het was toch slechts de nummer 12 van de Republikeinen."

Wallis vergaarde bekendheid met voormalig D66-kamerlid Wassila Hachchi, die plotsklaps de kamer verliet om voor Hillary Clinton te gaan werken. Het beroemde beeld vanuit New York werd door hem geschoten en gemaakt. ,,Je weet dat je iets goed doet als Maarten van Rossem en Mart Smeets erover praten en het volstrekt oneens zijn. Van Rossem vond me een brutale vlegel, Smeets vond dat ik onvoldoende doorvroeg. Je doet het daarin natuurlijk nooit goed."

Quote Nederland is zo goed geregeld, dat merk je echt goed als je hier leeft. De VS lijkt in sommige opzichten echt een derdewe­reld­land Daan Wallis

De ontmoeting van Trump en Rutte, het debat tussen Trump en Hillary Clinton, de inauguratie, de conventies: Wallis was erbij, gewapend met zijn camera. Leerde de soms wat vreemde politiek van het land van dichtbij kennen. Naast het vergaren van nieuws, maakte hij korte documentaires over Nederlanders in de Verenigde Staten en Canada voor diverse Nederlandse en Vlaamse omroepen.

Wallis ziet hoe het er in de VS in veel opzichten anders aan toe gaat dan in Nederland.

Optimisme