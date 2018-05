Bredase versie van estafetteloop bevrijdingsvuur gered

Sinds een paar jaar wordt het vuur in de nacht van 4 op 5 mei door meer dan 5.000 lopers in estafettevorm naar ruim 200 plaatsen in Nederland gebracht. Al jaren loopt er ook een groep Bredase lopers van Wageningen naar Breda, om hier het bevrijdingsvuur te ontsteken. Koniuszek, oud-fractievoorzitter van GroenLinks en voormalig eigenaar van hardloopwinkel Runnersworld op de Haagdijk: ,,Afgelopen jaren is de aandacht voor het bevrijdingsvuur in Breda verslapt. Daarom hebben we besloten het vuurtje weer aan te wakkeren. Op 4 mei na de dodenherdenking in het Valkenberg vertrekt een grote groep lopers naar Wageningen om daar deel te nemen aan de bevrijdingsvuurceremonie. In Wageningen zal onze eigen burgemeester Paul Depla het vuur ontvangen (00.05 uur, red.) en al lopend met de groep naar Breda vertrekken.''

Nachtelijke tocht

Na een nachtelijke tocht van ruim 100 kilometer (met deelname van 19 lopers, twee fietsers en een paar chauffeurs) zal het vuur in Breda arriveren, alwaar het door loco-burgemeester Alfred Arbouw in ontvangst wordt genomen. ,,Hij zal daarmee het bevrijdingsvuur in Breda ontsteken, wat het startsein zal zijn van het bevrijdingsfestival.'' Voor de organisatie heeft Koniuszek, die sinds kort de kar trekt van het Ondernemersfonds Breda, heeft bijdragen ontvangen van onder meer Aartsenfruit en de Hero: ,,Alles via Betrokken Ondernemers Breda. We krijgen ook medewerking van de Nieuwe Veste, POB, de Bruine Pij en de gemeente.'' De loopsters en lopers komen van diverse loopgroepen en verenigingen in Breda.

Koppelen

Koniuszek: ,,Met de estafetteloop gaan we 4 en 5 mei aan elkaar koppelen, eerst herdenken we de gevallenen en daarna vieren we de vrede. Het feest op 5 mei is een beetje verdwenen in Breda, terwijl in de rest van Nederland grote bevrijdingsfeesten worden gehouden. We hopen dat hiermee 5 mei ook in Breda weer gevierd gaat worden. We roepen iedereen op om op zaterdagmiddag 5 mei om 12 uur aanwezig te zijn op het Kerkplein bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur.''