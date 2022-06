Bredase vermogensbeheerder weer de beste van Nederland: ‘Het klinkt raar, maar bij beleggen gaat het niet om kennis van de beurs’

In het Nederlandse filmwereldje wordt ieder jaar het Gouden Kalf uitgereikt voor de beste rolprent. In de financiële wereld hebben ze daar een variant op bedacht: de Gouden Stier. IEX, het grootste en bekendste online beleggingsplatform van Nederland, deelt het beeldje ieder jaar uit aan de in zijn ogen beste vermogensbeheerder van Nederland. Op het kantoor van Index Capital in Breda prijken inmiddels twee van die stieren. Vorig jaar werd de eerste gewonnen en ook dit jaar mag het bedrijf, dat tien jaar geleden door drie voormalig bankmedewerkers werd opgericht, zich de beste noemen.