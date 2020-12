Bredase verdachte (22) mensenhandel langer vast

De Bredanaar werd afgelopen dinsdag aangehouden in de wijk Hoge Vucht in Breda, op verdenking van mensenhandel. De politie was hem op het spoor gekomen na een melding over de vermissing van een minderjarig meisje in juni 2020. Er waren zorgen over het welzijn van het meisje; zij zou mogelijk werkzaam zijn in de prostitutie. Om die redenen startte Team Mensenhandel een onderzoek dat leidde tot de aanhouding afgelopen dinsdag. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is het onderzoek naar de zaak nog in volle gang en is het goed mogelijk dat nog meer aanhoudingen verricht worden in deze zaak. Verder wil het OM geen mededelingen doen.