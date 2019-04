Bredase vader van dode baby bedreigd in gevangenis

BREDA - Vader Kevin van den B., verdacht van het dodelijk mishandelen van zijn zeven maanden oude baby, wordt bedreigd in de gevangenis. Dat vertelde de Bredanaar maandag in de rechtbank.

In de gevangenis in Dordrecht kwamen gedetineerden erachter waarom Van den B. vast zit. Daarop werd hij zodanig bedreigd dat een bewaarder hem vertelde dat ze zijn veiligheid niet konden garanderen.

Hij is toen overgeplaatst naar een ander afdeling, maar ook daar gingen bedreigingen door. Hij is toen weer teruggeplaatst naar de penitentiaire inrichting in Vught. Toen kwam daar een bekende uit Dordrecht ook te zitten en begonnen de bedreigingen opnieuw.

Bloeduitstorting en gescheurde tongriem

De baby overleed in november 2017. Sectie op het babylijkje wees uit dat het kind is overleden door het heftig heen en weer te schudden of door geweld van buitenaf. Het jongetje had een bloeduitstorting en een gescheurde tongriem. Ook zaten verwondingen aan de mondbodem en het tandvlees.

De vader wordt er nog altijd van verdacht dat hij degene is die het fatale geweld uitoefende. Hij en de moeder zijn de enige die in huis waren op de bewuste avond. De politie luisterde echter de telefoons af en daar hoorden ze Van den B. tegen haar zeggen: ,,Ik weet dat jij het niet hebt gedaan.’'

Zelf ontkent hij echter ook dat hij de baby mishandelde.

‘Ernst weegt zwaarder dan uw belang’

Mede door de bedreigingen vroeg advocaat Karsten Verkaart of de rechtbank zijn cliënt wilde vrijlaten. Dat deed de rechtbank niet. ,,We hebben u gehoord en nemen onmiddellijk aan dat u zwaar tucht en het moeilijk heeft in de gevangenis. Maar de ernst van het feit weegt zwaarder dan uw belang om vrij te komen.’'