Bredase Tweede Kamerleden werken aan de eettafel én bestellen lokale biertjes

Raad Breda breekt snelheids­re­cord

19:58 BREDA - De gemeente Breda investeert 4,8 miljoen euro in de verbouwing van het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan. Dat is goed nieuws voor de politie, want daarmee is de verhuizing van het kantoor aan het Chasséveld weer iets dichter bijgekomen.