Bredase Torenblazers blazen noodgedwongen concert af vanwege nestje slechtvalken

video Premier Rutte bezoekt Tuinzigt: 'Hij kwam in één keer de straat in rijden'

14:43 BREDA - Zijn bezoek was onaangekondigd. Hij was er gewoon ineens. "Ze kwamen met een paar wagens de straat in rijden. Hij stapte uit en zei: 'Gezellig hier.'" Verslag van een kort bezoek van de minister-president aan de wijk Tuinzigt in Breda.