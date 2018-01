BREDA - Mooie kerktoren in Breda. Leeg. Maar wat moet je ermee? Een bed & breakfast past er niet in. Dan maar zonder breakfast, denkt Roosendaler Etienne Feijns.

Volledig scherm De toren van de voormalige Michaël-kerk in het Bredase Brabantpark. © EHP makelaardij

Meteen toen de klokkentoren van de voormalige Michaël-kerk op de markt kwam, liep het storm. De kijkmiddag trok 55 belangstellenden, vertelt een vrolijke makelaar Robbert Poell over zijn succesdeal.

Drievoudig

Vijftig mille was 'slechts' de vraagprijs van de parochie in Breda Oost, die het markante geval - bouwjaar 1959 - ooit cadeau had gekregen van de gemeente. Het rooms-katholieke parochiebestuur heeft inmiddels bijna het drievoudige bedrag kunnen bijschrijven.

Volledig scherm Toren voormalige Michaël-kerk in het Bredase Brabantpark © Bredaas archief

,,Ik vind het net een sprookjestoren", zegt de tevreden eigenaar, Etienne Feijns (31), die met zijn zakenpartner Martin Aanraad het bedrag overmaakte. ,,Prachtige plek daar in dat Brabantpark. Zoiets aparts: ik was er meteen weg van."

Paaldansclub

De Roosendaler, meubelhandelaar in 'vintage design', nam wel een risicootje. Toen hij zijn handtekening zette onder de koopakte, was de formele bestemming nog niet aangepast, laat staan goedgekeurd. Van godsdienst naar bedrijf of woning zou moeten kunnen. De door geïnteresseerde klant gesuggereerde bestemming 'paalsdansclub' vond in de ogen van kerkbestuur én gemeente geen genade.

Inmiddels is het nieuwe bestemmingsplan wel rond en kan Feijns verder met zijn plan met het 38 meter hoge gemeentelijke monument waarin nog steeds de klokken hangen. De bijbehorende kerk is in 2006 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook de Casema-antennes die ooit Breda van radio en televisie voorzagen verdwenen in de loop der jaren van het opvallende bouwsel.

Onhandig

,, Hij is mooi, maar een beetje onhandig, en eigenlijk ook te klein en met te weinig grond om voorgoed in te wonen", lacht Feijns om zijn eigen aankoop. ,,Maar ik wil hem later gaan verhuren voor één of twee nachten, speciale gelegenheden als een huwelijksnacht. Een bed & breakfast? Zoiets, maar dan zonder breakfast."

De toren met een inwendige diameter van zesenhalve meter zoals die er nu staat, heeft niks. Geen fatsoenlijke vloeren, geen ramen, geen water. Het perceeltje is 72 vierkante meter, aanbouwen is uit den boze en parkeren moet je verderop.

Volledig scherm Roosendalers Etienne Feijns en Martin Aanraad maken van de 38 meter hoge, voormalige Bredase kerktoren een wooncomplex voor de korte verhuur. © bron: MassModernDesign

Kapitaal

Dat wordt dus nog een hele klus die je niet redt met een tonnetje euro's. Feijns wil zes verdiepingen met woonkamer, twee slaapkamers, badkamer, keuken en buitenzitje bij het klokkenstel met uitzicht over de stad. ,,We zijn nu bezig met de schetsen en gaan er dan rustig mee verder. Want het moet gewoon mooi worden. Wanneer het af is? Ik denk aan 2-2-2020."