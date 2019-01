Bredase topwinkelstraten zijn erg gewild

BREDA - De belangrijkste winkelstraten in het centrum van Breda zijn erg in trek. In het najaar bleek al dat er amper nog leegstand is. Nu laat een rapport van vastgoedadviseur JLL zien dat de Eindstraat en de Ginnekenstraat tot de weinige locaties in Nederland horen waar de winkelhuurprijzen vorig jaar zijn gestegen, terwijl de huurprijs in de Karrestraat en De Barones stabiel is gebleven.

Volgens JLL zijn de gemiddelde huren voor winkelruimte in Nederland in 2018 voor het zesde opeenvolgende jaar gedaald. De gemiddelde huurprijs ligt nu op 655 euro per vierkante meter per jaar. Een jaar eerder was dat 699 euro. JLL onderzocht 189 Nederlandse winkellocaties. Op 80 plekken daalden de huurprijzen, op 98 locaties bleven ze gelijk en slechts in 11 gevallen was er sprake van een stijging.

Top 20

In de Eindstraat in Breda stegen de prijzen met 4,3 procent tot gemiddeld 1200 euro per m2/jaar. De Eindstraat staat nu op nummer 19 in de lijst van duurste winke lstraten in Nederland. De Ginnekenstraat (plus 2,6 procent naar 1050 euro) staat op 26, de Karrestraat (stabiel, 800 euro) is nummer 40 en De Barones (stabiel, 750 euro) staat op 56 in de lijst.

In de lijst van duurste straten is Amsterdam de absolute koploper met de Kalverstraat (2950 euro) en het Damrak (2500 euro) op nummer 1 en 2. Het Damrak liet met een plus van 25 procent veruit de hoogte prijsstijging zien in Nederland. In top 20 staan vooral locaties uit de grote vier steden. Van de middelgrote steden zijn behalve Breda alleen Eindhoven, Maastricht en Amstelveen in de lijst vertegenwoordigd.

Amper leegstand

Uit een rapport van makelaarsnetwerk Dynamis bleek afgelopen najaar al dat de A-locaties in Breda het erg goed doen. Er zijn maar weinig steden in Nederland waar de leegstand in het hoofdwinkelgebied zo snel terugloopt. Maarten van Tijen, bedrijfsmakelaar bij Van der Sande in Breda, wees toen onder meer op de krapte die er in Breda is wat toplocaties betreft. Dat verklaart volgens hem nu ook waarom de huurprijzen stijgen. “De grote ketens hebben zitten wachten op wat er in Breda ging gebeuren nadat plan Achter de Lange Stallen (op de Mols Parking PV) niet doorging. Nu willen die allemaal graag op de bestaande A1-locaties zitten,” aldus Van Tijen.