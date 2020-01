Bredase topsporthal verdient zich voor de helft terug

BREDA - De investering in de topsporthal in Breda wordt voor bijna de helft terugverdiend met de verhuur van de ruimtes in het complex. Dat staat in een voorstel van het college van B en W waarin aan de gemeenteraad gevraagd wordt 23,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project.

De topsporthal - die voorlopig de naam Talentencentrum draagt - komt op het terrein van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg. De opening is gepland in 2022.

Nadat de gemeenteraad eerder al voorbereidingskosten van 0,65 miljoen euro goedgekeurd had, moet de raad nu nog formeel instemmen met de 23,8 miljoen die nodig zijn voor het ontwerp en de bouw van de hal. De totale kosten komen daarmee op 24,4 miljoen euro.

Rendabel

Dat totale bedrag bestaat uit een zogenoemd ‘onrendabel’ deel van 12,9 miljoen euro dat de gemeente Breda uit eigen middelen betaalt. Dan is er nog een ‘rendabel deel’ van 11,5 miljoen euro dat gedekt wordt uit de verhuur. In de exploitatie van de hal zal de gemeente verder nog vaste lasten moeten betalen voor onder andere beheer en energie.

Per saldo komt het er op neer dat de hal - volgens de huidige berekeningen - de gemeente 487.000 euro per jaar kost. In dat bedrag zitten ook de afschrijving en rentelasten.

Twee hallen

Het Talentencentrum bestaat straks in feite uit twee hallen. Er komt een sporthal van 32 bij 48 meter plus een indoor-atletiekvoorziening (met sprintbaan) van 90 meter lang en 12 tot 25 meter breed. In het complex komen verder les- en vergaderlokalen, horeca, kantoren, kleedruimten en een krachthonk.

In een toelichting zegt wethouder Daan Quaars (VVD) te verwachten dat de grote hal een bezettingsgraad van bijna 100 procent zal krijgen. “Voor het atletiekdeel zal dat in het begin op 30 á 40 procent liggen. Maar we gaan er zeker voor om dat omhoog te krijgen.”

Atletiek

In het centrum gaan toptalenten trainen voor sporten als badminton, atletiek, schaatsen, handbal en hockey. Maar het is ook de bedoeling dat Bredase amateurverenigingen er terecht kunnen. Een belangrijke gebruiker wordt verder het Vitalis College, dat in 2018 is gestart met de opleiding Sport en Bewegen die uiteindelijk 400 á 500 studenten zal tellen.