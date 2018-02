Bredase topsporthal mogelijk maatje groter

"Als ik drum, zie ik een heel klein meisje met zó'n grote gitaar zitten"

19:02 GILZE EN RIJEN - Oorverdovende, muzikale klanken klinken door het auditorium van basisschool De Vijf Eiken in Rijen als hun allereerste schoolband 'Another brick in the wall' van Pink Floyd inzet. Drie drummers, vier gitaristen en een vijftienkoppig koor voelen zich iedere woensdag voor even de coolste kids van de school.