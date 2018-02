Bredase topfavoriet Kimberly valt onverwachts af in The Voice: 'Dit is idioot'

© Still uitzending The Voice of Holland

,,Dit krijg je als wij geen punten geven'', ging de Haagse rockdiva verder, verwijzend naar het feit dat de uitslag vanavond volledig wordt bepaald door het sms'ende publiek. ,,Het is een idioot volk dat stemt, they don't know. Dit is ook waarom het volk nooit het songfestivalliedje moet kiezen.''



De halve finale leek vanavond slechts een formaliteit voor Kimberly. Waylon noemde de zangeres de afgelopen weken tot twee keer toe een autoriteit, een wereldster in de dop. Het duurde even voordat zijn collega-coaches het ook zagen. Ze was te perfect, vond Ali B. Het leek de bloedmooie artieste allemaal zo makkelijk af te gaan. Hij wilde pijn zien.