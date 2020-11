Bredase tiener verdacht van neersteken 16-jarige jongen 30 dagen langer vast

De jongen wordt ervan van verdacht dat hij donderdag 12 november aan het begin van de middag een 16-jarige plaatsgenoot in zijn been heeft gestoken. Dat gebeurde op de hoek van de Seringenlaan en Laurierstraat. Nog geen uur later werd de 17-jarige verdachte in een dokterspraktijk aan de Esserstraat in zijn kraag gegrepen. Hij zit sindsdien vast.