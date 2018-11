Bredase taxichauffeur mishandeld door meerdere mannen, twee aanhoudingen

Beide slachtof­fers schietpar­tij Breda aangehou­den na drugs­vondst in woning

11:44 BREDA - De twee mannen die zaterdagavond gewond raakten bij een schietpartij in de Amerstraat in Breda, zijn aangehouden. In de woning waar de 25-jarige man uit Oosterhout en de 26-jarige man uit Dordrecht gewond raakten, is een flinke hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Ook de vriendin van een van de slachtoffers is aangehouden. Burgemeester Depla besloot de woning daarop onmiddellijk te sluiten.