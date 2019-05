Bredase studenten onderzoeken bereikbaarheid Formule 1 in Zandvoort

BREDA - Hoe krijg je ruim honderdduizend raceliefhebbers op een zondagmiddag op een afgelegen Formule 1-circuit in Zandvoort? Dat is een van de vragen waarover studenten van de Bredase University of Applied Sciences (BUas, voorheen NHTV) zich buigen in een minor die draait om de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

De terugkeer van de Grand Prix in Nederland, in mei volgend jaar, zorgt in Zandvoort voor de nodige hoofdbrekens. Met name op het gebied van mobiliteit. De organisatie verwacht 150.000 tot 200.000 bezoekers. Om te voorkomen dat de toegangswegen verstopt raken, roept ze raceliefhebbers op zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar het circuit te komen.

,,Maar kunnen de Nederlandse Spoorwegen en het busvervoer deze enorme drukte aan?", legt Jeroen Weppner een van de kwesties voor. Als docent-onderzoeker bij BUas is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van een leertraject met de Nederlandse Grand Prix in de hoofdrol.

Impact Formule 1

Volledig scherm Zeventien Bredase studenten beginnen komend schooljaar aan de nieuwe minor People and Goods on the Move. In twintig weken onderzoeken ze de impact van de Formule 1 op de omgeving van Zandvoort. Dat doen ze elk vanuit hun eigen studierichting: logistiek, mobiliteit, hotel, toerisme en leisure.



,,Wat voor type bezoeker komt er? Hoeveel hotelkamers heb je nodig? En wat voor type accommodatie: duurdere kamers of juist campings?”, somt Weppner een aantal onderzoeksvragen op. ,,Ook een uitdaging: het circuit ligt vrij geïsoleerd. Dan moet je creatief zijn in je oplossingen.”

Leeromgeving

De studenten leggen uiteindelijk een integraal advies voor aan de gemeente Zandvoort en de projectorganisatie. Geheel vrijblijvend overigens, benadrukt de docent. ,,Het blijft een leeromgeving. Maar het zou leuk zijn als de studenten met elementen komen die de organisatie wellicht kan overnemen.”

De gemeente Zandvoort toont zich in elk geval enthousiast over het Bredase leertraject, weet Weppner. ,,We hebben in december het eerste contact gelegd, toen de berichten de ronde deden over de terugkeer van de Grand Prix. Nu die doorgaat kunnen we ook echt aan de slag.”

Resultaten