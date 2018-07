Bredase strijdt tegen ouderenwerkloosheid, als boegbeeld van een landelijke reclamecampagne

Ruim twintig jaar werkte Van Son, na studies personeel en arbeid en bedrijfskunde, als zelfstandig personeelsadviseur (HR). Van de autobranche tot de petrochemie, om op haar 54e terug te keren naar de autobusiness. Bij Rüttchen (Louwman Group) heeft ze 360 werknemers onder haar hoede, op zeven vestigingen, onder meer in Breda, Den Bosch en Tiel. Ze is verantwoordelijk voor advies, begeleiding en werving en selectie.

Eenderde vijftigplus

Meer dan eenderde van het personeel is ouder dan vijftig jaar. Veel automonteurs ook en vaak mensen die al jaren in dienst zijn. Maar Van Son neemt ook regelmatig 'nieuwe' vijftigplussers aan. Dit eerste halfjaar alleen al zes nieuwe medewerkers. Niet blindstaren op leeftijd of afkomst, maar op wat iemand kan, is haar motto. ,,Je hoort veel dat vijftigplussers vaker ziek zijn, dat ze duur zijn en niet flexibel. Daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. Het gaat niet om leeftijd, maar om wat iemand beweegt. Je hebt vijftigplussers die barsten van de energie en je hebt dertigers die zijn uitgeblust. Age is just a number.''