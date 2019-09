Bredase Stichting Rolerisuit krijgt nieuwe bus dankzij 10.000 euro van VriendenLoterij

Stadsbei­aar­diers geven startsein La Vuelta Holanda

11:45 BREDA - De drie stadsbeiaardiers van de startsteden van La Vuelta Holanda in 2020 zullen op zondagavond om 20.00 uur tegelijkertijd Spaanse muziek laten klinken van hun carillons in de Domtoren in Utrecht, de toren van de Grote Kerk in Breda en de Sint Jan in Den Bosch.