Bredase Sterren van Morgen aan de bal in Parijs

Bredanaar (29) met bestelbus­je vol coke moet drie jaar de cel in

26 oktober BREDA – De 29-jarige Bredanaar E.J. moet veertig maanden de gevangenis in. In zijn bestelbusje lag 47,8 kilo cocaïne. De rechtbank in Breda gaat er, gezien de hoeveelheid, vanuit dat de cocaïne bestemd was voor de handel. De straatwaarde is ruim 2 miljoen euro.