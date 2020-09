Bredase sportclubs slaan zich door coronacrisis heen: ‘Hartstikke trots op wat clubs laten zien’

BREDA - De sportclubs in Breda hebben tot nu toe geen gebruik gemaakt van het hulppakket van 250.000 euro. De coronapot die de gemeente had vrijgemaakt is nog volledig gevuld. ,,Er is geen cent uit”, meldt wethouder Daan Quaars (VVD, sport). Maar er zijn nu wel verontrustende signalen.

Of het nou om voetbal, hockey of andere sport gaat: ,,We krijgen eerste berichten van een paar clubs die in problemen komen als dit nog veel langer gaat duren.” De wethouder voert dan ook intensief (tweewekelijks) overleg met alle voorzitters. ,,Niemand heeft een draaiboek voor deze crisis. Hoe staan de clubs er voor? Dat bespreken we. Dan gaat het om diverse zaken. Samen moeten we dit oplossen.”

Pot moest lucht geven

Het seizoen ging van maart tot in augustus op slot om daarna de ‘velden’ voorzichtig weer te openen. De pot moest lucht geven aan clubs die in financiële problemen komen, de huur van gemeentelijke sportaccommodaties is tijdelijk kwijtgescholden. Wat gebeurt er na 30 september als de noodhulp afloopt, Quaars: ,,Als college kijken we daarnaar. Ik ga er vanuit dat we dit budget meenemen het seizoen in.”

Alles in buitenlucht

Het is volgens Quaars vooralsnog niet nodig het bedrag te verhogen. De wethouder zegt in te zetten op ‘slimme maatregelen’ om de crisis het hoofd te bieden. De binnenruimtes op de sportclubs worden door de RIVM-richtlijnen, zoals de anderhalvemeter afstand, niet of nauwelijks meer gebruikt; kantines, douches, kleedkamers. Alles gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht.

De wethouder: ,,Het is nu nog buiten op de terrassen een koffie, biertje of broodje doen. Maar wat als het weer omslaat? Met kou en regen wordt het lastig. We zoeken naar mogelijkheden om als club toch aan de gang te blijven, om toch omzet te kunnen maken. Dan zijn er vierkante meters nodig. We denken bijvoorbeeld aan het plaatsen van tenten. Kunnen we plek creëren waar die kunnen staan?”

Best ingewikkeld

Tenten moeten wel aan voorwaarden voldoen en aan drie zijden open zijn. ,,We zijn erover met de clubs in gesprek. Leuk, maar ook uitdagend. Het is best ingewikkeld. Dit is één van de scenario's. Maar we weten nog niet waar het naartoe gaat”, zegt hij over het virus.

Of hij tevreden is, dat er nog geen beroep is gedaan op de pot: ,,Ik ben hartstikke trots op wat de clubs laten zien, hoe ze het allemaal georganiseerd krijgen. Ook alle lof voor de ouders.”

,,We zijn goed in gesprek, ongelofelijk intensief. Hoe fixen we dit? Het is een compliment waard aan de clubs. Allemaal vrijwilligers, mensen die liefde hebben voor hun vereniging. Chapeau. De verenigingen moeten van alles uitvinden. Op dit moment kan iedereen weer sporten. Dat is toch maar mooi gedaan.”

De ‘voetbal’ houdt hoofd boven water De zestien amateurvoetbalclubs in Breda houden het hoofd boven water. Maar de vroege seizoenssluiting, in maart, betekent volgens Jos Verdonschot, voorzitter van het Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbalclubs (OBA), hoe dan ook een aderlating en interen op vermogen. En: hoe lang kan er nog gevoetbald worden? ,,Het blijft spannend. Het nieuwe seizoen blijft koffiedik kijken. Wat als straks de winter komt en een snotneus corona kan zijn?” Eén club heeft aangegeven in zwaar weer te zitten, zegt hij. ,,Er is relatief weinig contributie teruggevraagd, sponsors zijn over het algemeen gebleven.” Een goed teken. Het steunpakket en met name het kwijtschelden van huur helpt de clubs er doorheen. Maar met het opmaken van de balans zullen de gevolgen zichtbaar worden: ,,Van minder blijven hangen in de kantine, minder organiseren. Wat is het effect op de balans?” Over de hulp van de gemeente: ,,De lijntjes zijn kort. Het overleg verloopt uitstekend.”

Volledig scherm Jos Verdonschot, voorzitter van Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbalclubs. © Jos Verdonschot