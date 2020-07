Bredase Smaakmakers in beeld in Park Valkenberg

BREDA - Breda heeft elf nieuwe zogeheten Smaakmakers, Bredanaars die zich inzetten voor de stad, in het zonnetje gezet met een openbare expositie in stadspark Valkenberg. ,,Je voelt je gewaardeerd met zo'n foto.”

Bredanaars die altijd klaar staan voor de buurt, andere mensen inspireren of als vrijwillliger een steentje bijdragen dat zijn de Smaakmakers van Breda. De gemeente zet de mensen die zijn aangemeld op de foto laten zetten. De expositie met grote foto's in muppy's is vier weken in het Valkenberg te zien en verhuist daarna in september naar de hal in het NS-station voor een grote Smaakmakerswall.

Uitgerekend in het jubileumjaar gaan de Zomerkampen niet door

Wilfred Huijsmans voelt zich vereerd. Hij is al 25 jaar voorzitter van de Bredase Zomerkampen. ,,Helaas gaat het uitgerekend in dit jubileumjaar niet door vanwege corona. We hopen dat we in de herfst nog iets op poten kunnen zetten voor de kinderen.” Huijsmans heeft als kind zelf enorm genoten van zomerkampen. Daarom wil hij iets terugdoen vooral voor de kinderen die het thuis minder goed hebben. De voorzitter vindt het fijn dat zijn inzet gewaardeerd wordt. ,,Ik krijg tientallen reacties. Allemaal positief. Dat is toch leuk.”

Quote Actief zijn houdt je jong.” Marianne Gillis, Smaakmaker van Breda.

Marianne Gillis (75) heeft ervaring als Smaakmaker. ,,Ik zorg nu voor twee poezen van de buren. Het is vakantie, maar ik vang ook schoolkinderen op als het nodig is desnoods met een maaltijd. Zo doe ik allerlei dingen. Actief zijn houdt je jong", aldus Gillis. De in Zandberg woonachtige Gillis zat al bij de eerste lichting Smaakmakers. ,,Dat is leuk. Je krijgt heel veel positieve reacties als je foto in het straatbeeld te zien is.”

Repeteren kan niet

Gillis heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in haar leven. Daarvoor kreeg ze een koninklijke onderscheiding. Op dit moment is ze secretaris van het zangkoor Accordando. ,,Repeteren kan nu niet vanwege corona. Daarom heb ik eind juni een warm- en koud buffet geregeld in de Sacramentskerk. Dat soort dingen vind ik leuk om te organiseren.”

Alle Smaakmakers zijn te vinden op: www.bredasesmaakmakers.nl. De expositie in het Valkenberg is nog vier weken te zien.