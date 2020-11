Bredase slechtvalken heten voortaan Kiske en Mieske

Raad Breda compleet gefrus­treerd, maar dat voorkomt niet dat ophalen afval duurder wordt

31 oktober BREDA - Onder de maat, onbehoorlijk, balen, gewoon klote… Het ophalen van afval in Breda wordt duurder en geen enkele fractie in de raad beleeft daar plezier aan. Maar er is gewoon geen andere manier om de financiële problemen bij Afvalservice op te lossen, zegt wethouder Daan Quaars: ,,Dit is geen leuke oplossing, maar het is wel een oplossing.’’