Bredase Sint Janstraat wordt 'echte 'borrelstraat'

BREDA - De Sint Janstraat in Breda gaat meer een 'échte borrelstraat' worden. Dat zegt Dirk van de Voort, eigenaar van Old Dutch Sportsbar & Restaurant in de straat en vanaf maandag ook van het naastgelegen pand waar tot voor kort Café De Mot zat.

Old Dutch is een jaar open als café en driekwart jaar als restaurant (met ook een ingang aan de Grote Markt). Van de Voort heeft ook nog tapasbar De Markt in de Veemarktstraat. "Het gaat wel snel ja, maar ik kreeg nu de kans om De Mot over te nemen en die heb ik gegrepen."

De nieuwe zaak blijft een bruin café maar krijgt deels een nieuw inrichting, en een nieuwe naam: Borrel Bar Breda. "Bijzonder is dat we inspelen op het Italiaanse fenomeen aperitivo. We gaan tijdens borreltijd gratis hapjes serveren, eenvoudig maar niet standaard, denk aan buikspek of tomatenbrood," zegt Van de Voort.

In Italië wordt aperitivo van oudsher gebruikt om de ergste honger te stillen alvorens mensen later op avond gaan dineren. "Maar je ziet ook steeds meer dat mensen in het café blijven en niet meer uitgebreid gaan eten. Daar mikken wij ook op".