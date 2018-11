Bredase shoarmaboer sluit vrede met jongens die hem natspoten: ‘Wij zijn niet de aanstichters van watergevecht’

Auto van vermiste man uit Breda aangetrof­fen in Waalre, politie sluit misdrijf niet uit

17:40 BREDA/WAALRE - De al ruim twee maanden vermiste Henk-Kris Heeren uit Breda was mogelijk enkele dagen na zijn verdwijning nog in Waalre. De politie houdt rekening met dat scenario na buurtonderzoek in de Hoogstraat in het Waalrese centrum.