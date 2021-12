Bredase senior wil niet verhuizen en al helemaal niet naar een flat: ‘Dit is teleurstellend’

Snelfiets­rou­te Bre­da-Til­burg is deels gereed, een voorproef­je bij 1 graad boven nul

RIJEN - De snelfietsroute F58 tussen NS-station Gilze-Rijen en de grens met Tilburg is klaar, laat de gemeente trots weten en nodigt uit een stukje te gaan fietsen. Gaan we doen. De route naar Tilburg Centraal is bijna gereed dus die nemen we mee. Een bijzondere ervaring van 25 kilometer heen en terug bij 1 graad boven nul. Van snelfietspad naar leerweg.

