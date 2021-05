Bredase schrijvers gezocht voor 't Gouden Script

Man zonder geldige papieren vlucht vanaf station Breda wijk in, politiehe­li­kop­ter helpt mee zoeken

11:20 BREDA - Een man met buitenlandse afkomst heeft maandochtend geprobeerd met de trein Nederland binnen te komen via het centraal station in Breda. Hij had alleen geen geldige reisdocumenten bij zich en werd daarop aangesproken door de marechaussee.