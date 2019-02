Bredase schrijver Motell Rijnen ziet relaties als belangrijkste inspiratiebron

Op 23 februari presenteert hij zijn derde boek, Fleur, een leven in de knop geknakt. Een psychologische roman, waarin Fleur na het overlijden van haar man afrekent met haar familiegeheimen, een verleden waarin ze nooit eigen keuzes durfde te maken.

Fictie

Het boek is totaal anders dan de eerste twee. Zo was de voorganger, HoRa, was magisch realistisch. Rijnen: “Wat voor genre het wordt, weet ik nooit van tevoren. Dat groeit, net zoals mijn personages. Alles wat ik schrijf is wel fictie. Een andere overeenkomst is dat het altijd gaat over relaties. Wat gebeurt er in een relatie, welke keuzes maakt de hoofdpersoon? Wat heeft dat voor een effect op zijn of haar verdere leven en dat van andere mensen? Daarin probeer ik patronen te ontdekken.”

“Met deze roman wil ik een relatie zichtbaar maken tussen twee mensen die allebei iets heel anders willen en toch niet los van elkaar komen. Er is iets waardoor ze aan elkaar blijven plakken. Heel veel mensen hebben zo’n relatie, niet uit liefde, maar uit angst, bedreiging, macht.”

Vrouwentaal

Opmerkelijk, Motell Rijnen laat een vrouw (Fleur) grotendeels het verhaal vertellen. “In eerste instantie had ik het in de derde persoon geschreven. Gaandeweg ontstond een verhaallijn, waarbij ik vond dat die door Fleur verteld moest worden. Dat was niet makkelijk, want ik ben een echte jongen. Hoe reageert een vrouw op situaties? Vrouwentaal is anders dan mannentaal. Dus heb ik vanaf het begin mijn echtgenote de dialogen laten lezen. Zegt een vrouw dat zo? Zo niet, hoe dan wel? En ik heb een aantal meelezers tijdens mijn schrijfproces, daar zitten ook vrouwen bij.”

Moeder

In 2020 heeft Rijnen de uitgave gepland van een politieke krimi en ‘een soort van fictieve biografie’. Dit jaar nog verschijnt De laatste Goldstern. “Ook dat is fictie, maar wel geïnspireerd op mijn familiegeschiedenis, van moeders kant. Mijn moeder kwam uit Litouwen, was een jodin en heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen gezeten. Via haar broer belandde ze in Breda en heeft ze mijn vader leren kennen.”

“Mijn moeder overleed toen ik 9 was, ik heb nauwelijks herinneringen aan haar. Mijn vader wilde niet over haar oorlogservaringen praten, dat kon hij niet. Na zijn dood heb ik in een kluis een dagboek van mijn moeder uit de oorlog gevonden. Dat heb ik laten vertalen van ivriet in het jiddisch en dat heb ik zelf weer met de hulp van woordenboeken in het Nederlands vertaald. Dat duurde wel een paar jaar, want ik was het jiddisch niet machtig.”

Aangrijpend

“Eerst had ik een kruising van een historische en een familieroman geschreven. En daar stukken van het dagboek in verwerkt. Ik heb het gedeponeerd bij een uitgever, maar die zei dat ik een keuze moest maken: of een familieroman of een historische. Ik heb niet de ambitie om een historische roman te schrijven. En voor een familieroman had ik te weinig materiaal. Dus is het fictie geworden, geïnspireerd op ware verhalen, onder andere van mijn moeder. Het schrijven was een heel boeiend proces. Aangrijpend. Of het moeilijk was? Natuurlijk, maar ik ben schrijver! Als ik nu sommige passages herlees, moet ik weer slikken. Het boek zou eigenlijk al vorig jaar uitkomen, maar ik was er zelf nog niet klaar mee. Dit jaar is Breda 75 jaar bevrijd. Het zou prachtig zijn als ik het in dat kader kan presenteren.”

Boekpresentatie

‘Fleur, een leven in de knop geknakt’ – Motell Rijnen. Uitg. Boekenindustrie, 212 blz.; € 17,50. Presentatie: 23 februari , boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 52-54 Breda. Aanvang: 17.00 uur.