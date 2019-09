Bredase school rouwt om bij brand omgekomen leerling

BREDA/STRIJBEEK - Diepbedroefde gezichten maandagochtend op de Rudolf Steinerschool in Breda. Leerlingen, docenten en ouders stonden uitgebreid stil bij het overlijden van de 6-jarige leerling die afgelopen weekend omkwam bij de brand in Strijbeek.

De jongen zat in klas 1 van de vrije school, vergelijkbaar met groep 3 in het reguliere basisonderwijs. ,,Het raakt ons allemaal enorm’’, vertelt bestuurder Johan de Knijff. ,,Het overlijden van een kind is al zo’n beetje het ergste wat je kan overkomen en dan ook nog op die manier. Ik heb er geen woorden voor.’’

‘Samen een lied gezongen’

Het jongetje werd maandagochtend in de aula door alle 225 leerlingen van de school, de docenten en een deel van de ouders herdacht. Er waren stoelen in kringen neergezet. In de binnenste kring zaten de klasgenootjes van het jongetje. ,,We hebben samen een lied voor hem gezongen. Dat was heel indrukwekkend.’’

Quote We hebben de kinderen heel eerlijk verteld wat er is gebeurd en geprobeerd hun vragen te beantwoor­den. Ik denk dat dat het beste is. Johan de Knijff, Bestuurder Rudolf Steinerschool

De jongste leerlingen is volgens De Knijff heel eerlijk verteld wat er met hun klasgenootje was gebeurd. ,,Hoe moeilijk ook, ik denk dat dat het beste is. We hebben in ieder geval zo goed als het kan alle vragen die er dan komen proberen te beantwoorden.’’ Hij slikt. ,,Voor klasgenootjes is het heel moeilijk te bevatten. Een stoel die leeg blijft. We hoorden één van hen vertellen dat het jongetje bij hem op zwemles had gezeten. Dan komt het helemaal dichtbij.’’

Gedenkhoek

De Knijff hoorde het tragische nieuws zondagmiddag. ,,Hoe triest ook, dan moet je als school wel handelen. We hebben, in overleg met de GGD, de ouders van de klasgenootjes van het jongetje met een mail op de hoogte gesteld en een aparte mail voor de andere ouders.’’ Maandagochtend was er op school een gedenkhoek ingericht met een foto van het jongetje, kaarsjes en een schrift waar de kinderen iets in konden schrijven.

Hecht