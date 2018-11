Bredase school kwijnt langzaam weg: ‘Leerlingen verdienen meer dan deze ouwe troep’

Dakdekkers zijn deze donderdag druk doende. Alweer. Want het dak lekt. Alweer. ,,Over een week of drie zien we ze waarschijnlijk terug”, verzucht docent Xander Tak. ,,We kunnen ze beter in dienst nemen.” Het is om cynisch van te worden. Een rondgang door het pand leert dat de situatie nog schrijnender is dan Tak en zijn collega Trudy Willemsen al dachten. Ze praten voor de hele club van veertig leraren op de school.



Beschimmelde plafondplaten, daar zijn ze blind voor geworden. In elk lokaal zijn gaten in de zoldering gevallen. ,,Kom hier eens kijken”, roept Tak. ,,Een blikje tonijn! Hier, boven de wc.” Voorzichtig grijpt hij uit een holte in een uitgevreten plafondplaat een leeg blikje visconserven. ,,Ooh”, reageert Willemsen geschrokken. ,,Wat erg!” Verderop: beschimmelde muren, kapotte zonneschermen, dichtgespijkerde raamkozijnen, rammelende buitenmuren.