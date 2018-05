Bredase school herdenkt 16-jarig slachtoffer van ongeluk bij Breda

BREDA - De Bredase school Onze Lieve Vrouwelyceum herdenkt vrijdagavond het 16-jarige slachtoffer van het ongeluk op de A27. Ide Schepers uit Molenschot is vrijdag in het ziekenhuis overleden.

,,Met pijn in het hart moeten we jullie mededelen dat jullie medeleerling Ide Schepers als gevolg van een verkeersongeluk is overleden", schrijft de school aan de leerlingen.

,,We begrijpen dat dit voor iedereen een schok is en we begrijpen zeer zeker dat jullie dit verdriet met elkaar willen delen." De school opent vanavond haar deuren voor alle leerlingen die samen willen komen.

Volledig scherm Ide Schepers (16) uit Molenschot is overleden bij een ongeluk op de A27 in Breda. © OLV Breda

Ongeluk

De 16-jarige jongen werd in de nacht van donderdag op vrijdag door een auto met hoge snelheid aangereden op de A27 bij Bavel. Hij fietste op de vluchtstrook volgens de politie, langs de weg richting Antwerpen. Hij kwam door nog onbekende oorzaak op de rijbaan terecht en werd vol door een Franse auto geraakt.

Het slachtoffer kwam met een smak op het asfalt terecht. De inzittenden van de auto, een man en vrouw, kwamen met de schrik vrij. Zij zijn opgevangen door politieagenten en naar het bureau gebracht.