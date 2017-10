Bredase scholieren leren toekomstdenken

BREDA - Waarom scholieren wel over de geschiedenis leren, maar niets over de toekomst? Simpel wellicht: het een is in beton gegoten, het ander bestaat nog niet. Toch gaan Bredase basisscholen hun leerlingen leren 'toekomstdenken', een pilotproject van Pakhuis B, Teach the Future en de gemeente Breda.

Breda is de eerste gemeente in Nederland die het nieuwe lespakket aanbiedt aan de groepen 7 en 8. Dat pakket bestaat uit zes interactieve lessen, waarbij leerlingen hun eigen toekomst vorm gaan geven. Over hoe zij hun omgeving het liefst in de toekomst zien, bijvoorbeeld. De resultaten van de lessen moeten leiden tot een zogenoemde KinderTrendRede, een lijst met de visie van jongeren op de stad. Die KinderTrendRede (een kinderversie van de TrendRede, wat weer een door trendwatchers samengestelde variant op de Troonrede is) wordt aangeboden aan het Bredase college van burgemeester en wethouders.

,,De mening van kinderen is belangrijk: zij zijn de makers van de toekomst'', zegt Erica Bol van het internationale initiatief Teach the Future. ,,Met deze lessen willen we bijdragen aan Breda als kindvriendelijke stad.''

Flexibel

Wat de toekomst brengt, dat kan het lespakket uiteraard niet leren. Jongeren krijgen vaardigheden aangeleerd die helpen met het voorbereiden op de toekomst. Bol: ,,We willen het toekomstdenken integreren als nieuwe vaardigheid. Je kunt niet meer zeggen: 'dit is het goede antwoord'. Je moet juist flexibel zijn. Met de snelheid van de veranderingen zoals die nu is, gaan we een nieuwe tijd in. Door jongeren te leren nadenken over de lange termijn helpen we ze met het ontwikkelen van een breder, dieper en langer perspectief. Ze gaan zich beseffen dat ze verandering kunnen beïnvloeden en dat ze hun eigen toekomst kunnen creëren.''

Binnen de lessen leren de scholieren dat er meerdere toekomsten mogelijk zijn, welke signalen er nu al zijn die wat over de toekomst zeggen en hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de toekomst.