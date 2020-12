Bredase scholen hijsen de regenboogvlag op Paarse Vrijdag: ‘Deel van onze gemeenschap’

BREDA - De vlaggengalerij in de aula van het Mencia de Mendozalyceum is een vlag rijker. Voortaan prijkt de regenboogvlag tussen alle landen. Enkele leerlingen en wethouder Miriam Haagh (zorg) hingen de vlag vrijdag op.

Het was Paarse Vrijdag, waarop scholieren en studenten aandacht vragen voor homo- en bisksuelen, lesbiennes en transgenders. ,,Het is nog steeds niet overal zo dat je veilig voor je geaardheid kunt uitkomen”, duidde Haagh, net als de meeste anderen in paars gekleed, het belang van de dag.

,,Ik schrok net als veel anderen over de uitspraken van onderwijsminister Slob over de mogelijkheid van scholen om homoseksualiteit af te keuren. Of neem het filmpje van D66-leider Rob Jetten, die voorleest welke homofobe reacties hij krijgt. Ik plaatste net een tweet over Paarse Vrijdag en ik kreeg ook meteen commentaar. Bredase scholen, waaronder de KMA, nemen gelukkig massaal deel aan deze dag.”

Deel van de gemeenschap

Voor het ophangen van de vlag ging ze in gesprek met een groep leerlingen die vindt dat iedereen op school de vrijheid moet hebben te zijn wie ze willen zijn. Een standpunt dat op het Mencia breed wordt gedragen, zo bleek. ,,De regenboog is deel van de gemeenschap hier op school”, maakte rector Hadders duidelijk.

Quote Er is in onze maatschap­pij wel veel acceptatie, maar nog weinig informatie Zoë (15)

De 15-jarige Zoë (vwo 4) woonde tot haar zesde in Alabama, in het zuiden van de VS. De uiterst conservatieve staat is bepaald niet bekend om ruimdenkendheid: ,,Ik ben zelf ‘fluid’ in mijn geaardheid, heb niet echt de behoefte om er een label aan te hangen.”

,,Ik leer hier in Breda veel van mijn vrienden, bijvoorbeeld over hoe je op een respectvolle manier vraagt naar hoe anderen dingen beleven. Zo’n persoon wil ik hier op school ook zijn. Er is in onze maatschappij wel veel acceptatie, maar nog weinig informatie. Zo merk je nog best vaak dat mensen niet in de gaten hebben dat ze door hun gedrag of woordkeuze toch anderen kwetsen. Ook al bedoelen ze het niet zo.”

Nooit moeilijk

Roemer, een jaartje ouder en ook vwo 4, prijst zich gelukkig met zijn ouders die nooit moeilijk hebben gedaan over zijn geaardheid. ,,Mede daardoor heb ik zelf nooit geworsteld met mijn identiteit. Maar ik besef dat heel veel anderen het niet zo makkelijk hebben.”