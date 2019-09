Bredase scholen bespreken steekincident: ‘Vreselijk triest dat dit is gebeurd‘

videoBREDA - De slachtoffers van de steekpartij zondagavond in het Westerpark waren allemaal tieners die op middelbare scholen in Breda zitten. De scholen stonden maandag stil bij de incidenten, maar lieten de lessen gewoon doorgaan.

Eén van de slachtoffers zit op het Kellebeek College in Breda. ,,De leerlingen zijn op de hoogte, het is in de klas besproken”, zegt een woordvoerder. ,,Er is de ruimte voor extra gesprekken. Daarnaast kunnen leerlingen een beroep doen op de maatschappelijk werker.”

,,Ook wij besteden er aandacht aan, scholieren hebben ruimte om te praten”, reageert rector Caroline Klein van het Markenhage. ,,Op leerlingen die getuige of slachtoffer zijn geweest bij dit incident zijn we extra alert. Het is vreselijk triest dat dit is gebeurd.”

Een van de slachtoffers zit op het Prinsentuin Van Cooth College in Breda. In de klas werd maandagochtend stilgestaan bij de gebeurtenissen. ,,Het is natuurlijk heel erg wat er gebeurd is en we vonden dat we het daar met de leerlingen over moesten hebben.’' Over de reacties wilde de school niets kwijt.