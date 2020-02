Bredase schennispleger (39) betrapt in Meersel-Dreef: ‘Zijn broek stond open’

BREDA/ULICOTEN - Een 39-jarige man uit Breda is dinsdagavond opgepakt in Meersel-Dreef na een klacht van openbare zedenschennis. De man had zich 'verdekt' opgesteld en zou bepaalde handelingen gesteld hebben, maar werd betrapt door buurtbewoners. De voorbije maanden waren al verschillende meldingen gedaan. Er is nu proces-verbaal opgesteld tegen de man. Hij zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.

De Watermolenweg is een rustig weggetje langs de Mark dat begint aan de molen van Meersel-Dreef. Maar dinsdagavond was het even iets minder rustig. Een man had zich verscholen achter een boom in de buurt van een raam van een woning waaruit licht brandde. De man gedroeg zich enorm verdacht en werd aangesproken door een buurtbewoner.

Er ontstond een woordenwisseling waarna ook andere bewoners buitenkwamen en de politie verwittigden. "Toen de man zich omdraaide stond zijn broek open", klinkt het bij een buurtbewoonster. "Hij had zich blijkbaar staan bevredigen. We zijn blij dat hij is opgepakt." Blijkbaar had hij dat de voorbije maanden al meermaals gedaan. Hij was altijd netjes gekleed, droeg een pet en verplaatste zich met een sportieve fiets met achteraan een bak op de bagagedrager. Wanneer buurtbewoners hem aanspraken, was hij altijd plots aan het rommelen in zijn fietsbak en gaf hij vage antwoorden.

Had dildo bij zich

De politie kon dinsdagavond 39-jarige man oppakken. Hij werd meegenomen voor verhoor. De politie heeft ene proces-verbaal opgesteld en de man mocht daarna beschikken. Hij zal zich later wel voor de rechtbank moeten verantwoorden voor openbare zedenschennis.

"De voorbije maanden heeft de politiezone Noorderkempen meerdere meldingen gekregen van de verdachte man", zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket Antwerpen. "Hij had verschillende spullen bij zich die de politie in beslag heeft genomen. De man heeft verklaard dat hij niets verkeerd heeft gedaan."

De spullen die hij bij zich had ging onder meer om een dildo en andere seksattributen. Die maken nu voorwerp uit van verder onderzoek. "Wat hij daarmee dan van plan was, is niet helemaal duidelijk", aldus het parket. De man zou al sinds enkele jaren gekend zijn voor gelijkaardige feiten en werd ook in Nederland al verschillende keren opgepakt. Maar omdat het altijd bij feiten van exhibitionisme bleef, belandde de man nooit (voor lange tijd) achter de tralies.

Opgelucht

Het gehucht Meersel-Dreef reageert in elk geval opgelucht dat de man is opgepakt en hoopt dat hij zijn lesje heeft geleerd. "Hij viel op zich niemand lastig, maar ergens is het toch angstaanjagend want hij stelde zich altijd op de meest gekke plaatsen op en in het donker", klinkt het. "Hopelijk is iedereen nu gewaarschuwd en stopt het ook."