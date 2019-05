Bredase Satudarah-advocaat stort zich op gevluchte Instagram-crimineel

ROSMALEN - Satudarah-advocaat Erik Thomas is de nieuwe vertegenwoordiger van Shahin Gheiybe, de Rosmalenaar die naar Iran is gevlucht na een dubbele moordpoging in Den Bosch. Zijn vorige advocate Sonya Taheri, die media geld vroeg om een exclusief interview met Gheiybe, staat hem om nog onduidelijke redenen niet meer bij.

Shahin Gheiybe wil vanuit Iran zijn vermeende onschuld bewijzen. Hij erkent dat hij in 2009 twee mannen in Den Bosch heeft neergeschoten na een uit de hand gelopen zakendeal, maar zegt dat er geen sprake was van voorbedachten rade. Hij zou geschoten hebben uit noodweer. Erik Thomas, bekend als de clubadvocaat van Satudarah, kan inhoudelijk nog niets zeggen over de zaak. ,,Ik wacht nog op het dossier. Pas dan kan ik kijken wat ik voor mijn cliënt kan doen.”

Internationaal gesignaleerd

De 35-jarige Gheiybe staat sinds maart internationaal gesignaleerd, een speciaal team van de politie is naar hem op zoek. Het OM had al aanwijzingen dat hij in Iran zou zijn, waar hij vandaan komt. Gheiybe kan daar niet gearresteerd worden, omdat Nederland geen uitleveringsverdrag met Iran heeft en hij daar geen strafbare feiten heeft begaan.

Gheiybe zat in Nederland vast voor een dubbele poging tot moord en heling in 2009 en was hiervoor veroordeeld tot dertien jaar celstraf. Hij schoot twee mannen neer tijdens een zakendeal en ging er met 175.000 euro vandoor. De twee overleefden wonderwel. Toen hij in 2011 ontsnapte bij een ziekenhuis in Breda had hij pas twee jaar uitgezeten.