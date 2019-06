Bredase rugtatoeage maakt internationale honkbalfurore

Eén van de kijkers was de Bredase honkbalfanaat Michel Terschegget. Hij zat met ontbloot bovenlijf op de tribune, zodat de tatoeage, die zijn hele rug vult, goed te zien was. Het is een ode aan de Yankees en clublegende Babe Ruth met de tekst ‘The only real game in the world’. ESPN-verslaggever Coley Harvey maakte een foto van de indrukwekkende Bredase rug, die vervolgens op de voorpagina van de website van de Major League belandde.