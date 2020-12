Bredase Rosa (26) haalt de laatste trein naar Londen om bij haar grote liefde te zijn: ‘Pap, we moeten omboeken’

Wonen in een veilig­heids­ri­si­co­ge­bied: ‘Niemand hier vertrouwt de overheid écht’

19 december BREDA - In de Bredase wijk Hoge Vucht worden jongens gescout door criminelen, vertellen ouders. Alle zoons van Linda* uit de Geeren kregen vijftig euro in hun handen gedrukt. ,,Omdat je zo’n goede jongen bent, zeggen ze dan. Een week later vragen ze of je een pakketje wegbrengt.”