Bredase ‘Rooollerbabes’ racen ondoordacht het land door: ‘Een beetje afzien hoort erbij’

Minstens 600 kilometer, skeelerend door het land: dat staat op de planning. De Bredase vriendinnen, die zaterdag hun skeelers aantrokken en vertrokken, zijn al een eindje op weg. In die drie dagen legden ze, om precies te zijn, 203,44 kilometer af. Hoe komen ze in hemelsnaam op het idee? ,,Het is drie keer bluffen tegen elkaar en nu zitten we in Den Oever”, vertelt Bernard lachend vanuit de kop van Noord-Holland. Nee, een doordacht plan hebben de twee niet. Vooraf getraind? Ook maar amper. Kort gezegd: het idee is uit een hobby én frustratie geboren.