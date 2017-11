Bredase 'Robbie de Rat' verovert Europa

De prijs is gewonnen door Oostenrijk met het project 'Nordwärts'. In dit project wordt een ontwikkelingsstrategie voor het noorden van Dortmund bedacht om dat gedeelte van de stad een nieuwe impuls te geven.

Robbie de Rat

Uit de honderden Europese projecten werden vier projecten genomineerd voor de prijs. Dat waren projecten uit Engeland, Oostenrijk, Duitsland en Nederland. En wel Breda, met het project 'Robbie de Rat en Waterakkers'. Daarvoor trokken 2.500 schoolgaande kinderen een chippo met een zendertje door het toilet. Via een speciale code konden zij bijhouden hoe hun chippo via de rioolbuizen reisde. Tegelijkertijd voorzagen de zendertjes de gemeente Breda van allerlei informatie over zaken als de snelheid van de waterstromen in het riool, over verkeerde aansluitingen en over het onderhoud.