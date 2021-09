Bredase regisseur Ton van Zantvoort volgt duurzame vernieuwers in nieuwe docu

‘Forse veranderin­gen’ voor statushou­ders in Breda, maar zijn er genoeg woningen?

20 september BREDA - Hebben we genoeg woningen voor statushouders? Wordt daarover nagedacht? Terwijl er na de val van Kabul een nieuwe vluchtelingenstroom uit Afghanistan op gang is gekomen, buigt de gemeenteraad van Breda zich over de gevolgen van een nieuwe wet die is gemaakt voor de inburgering van asielzoekers met een verblijfsstatus, de zogeheten statushouders.