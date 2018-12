Bredase realityster Alex Maas de ring in tegen ‘Temptation-rivaal’ Niels

BREDA - Hij was een echte verleider en stal Niels zijn meisje. Niels won zijn meisje weer terug. Daarna herhaalde zich dat riedeltje weer bij een nieuw seizoen van Temptation Island. En binnenkort staan ze tegenover elkaar in de boksring. Alex Maas (27) en Niels van der Zanden (28).

De Bredase Alex zette begin 2018 in het RTL-programma Temptation Island zijn zinnen op Rosanna, de vriendin van Niels. Rosanna genoot van de aandacht en ging in de fout nadat haar Niels zich ook niet al te netjes gedroeg op het andere eiland. In een nieuw seizoen, Temptation Island VIPS, kwam Alex weer opdagen om de relatie tussen Rosanna en Niels nog wat op losse schroeven te zetten. Dat leek zelfs bijna te lukken, maar uiteindelijk kwamen de love birds gelukkiger dan ooit uit het programma terug. Inmiddels zijn de twee zelfs verloofd.

De Bredanaar maakte behalve in Temptation, ook zijn opwachting in het reality programma Ex on the Beach. In dat programma gaat een groep jongeren op vakantie op een tropisch eiland en wordt de groep een voor een aangevuld met exen van de deelnemers. Tijdens dat programma leerde hij Robin kennen, met wie hij een eigen sportschool opende in Berlicum.

Uitvechten

Nu mogen de twee mannen, die niet bepaald met elkaar te vriend zijn, als je hun Instagram mag geloven, het tegen elkaar opnemen in de boksring. Dat gebeurt tijdens Boxing Influencers, een initiatief van World Fighting League. De vechters worden door professionals getraind.

Vooral uit de ‘stories’ die Rosanna in de afgelopen maanden deelde op haar Instagram, was al af te leiden hoe zij en haar vriend over Alex denken. Zo plaatste ze onder andere foto's van Alex met een blauw oog. Alex reageerde daar weer openlijk op en zo bleef het over en weer gaan.

Volledig scherm Alex vs Niels © Boxing Influencers

Op 15 februari vindt het gevecht plaats in Topsportcentrum Almere. Het gaat om de allereerste editie. Het idee is dat online influencers van verschillende categorieën uitvechten wie de sterkste is. Vloggers, rappers en fitgirls nemen het tegen elkaar op. De ultieme ‘realitybattle’ van de avond zal die van Alex Maas en Niels van der Zanden zijn.

Braboneger

Behalve Alex Maas, doet er nog een Brabander mee aan de competitie. Steven Brunswijk, oftewel de Braboneger, zal ook de ring in stappen. Momenteel is hij nog te zien in het RTL-programma Expeditie Robinson en staat hij in het theater met zijn show ‘Van Slaaf tot Meester’.

De andere deelnemers zijn rapper Lexxus, YouTuber Hanwe, Rapper Keizer, Vlogger Ismail Ilgun, Presentatrice DJ Ouassima en Rapper Joey Bravo.

Er zullen nog meer kandidaten meedoen, maar die worden pas later bekendgemaakt.