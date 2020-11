Bredase raadslid Faissal Boulakjar op plek 15 concept-kandidatenlijst D66: ‘Trots en vereerd’

BREDA - Het Bredase raadslid Faissal Boulakjar (41, Teteringen) staat op een verkiesbare plek 15 van de concept-kandidatenlijst van D66 voor de Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. De partij bezet nu 19 zetels in de Tweede Kamer, de kans is groot dat hij naar het Binnenhof verhuist.

Boulakjar is nu 6,5 jaar raadslid voor de coalitiepartij D66 (zes raadszetels). ,,Ik ben echt trots en vereerd. Ik ben dankbaar voor deze plek, super. Zeker als ik kijk naar wie er allemaal op de lijst staan. Het is een extra bevestiging dat het raadswerk wordt gewaardeerd door de mensen in de partij.”

Jeugdprofessional

Boulakjar heeft een achtergrond als jeugdprofessional en is programma-adviseur voor een koepelorganisatie. ,,Ik werk voor een landelijk netwerk van organisaties die jongeren verbindt met ouderen. Neem de coronacrisis en de digitalisering, jongeren spelen een belangrijke rol met het op sleeptouw nemen van ouderen. Dan gaat het er ook om, zeker in deze coronacrisis, ouderen uit eenzaamheid te helpen.”

Brede ervaring

Over zijn werk in de Bredase raad: ,,Ik heb een brede ervaring, ik zet me in voor veiligheid, onderwijs, energietransitie, het woningmarktbeleid. Ongedeelde steden, het versterken van wijken, een integrale benadering, zoals ik me bijvoorbeeld heb ingezet voor de Hoge Vucht. Daar ben ik voor de politiek in gegaan. Ik heb bij mijn kandidatuur ook aangegeven juist het tegengaan van verdeeldheid, van polarisatie belangrijk te vinden.”

25 zetels, minimaal

,,We gaan voor zoveel mogelijk winst, in ieder geval ruim boven de 19 zetels die we nu hebben. Dan lijkt me 25 zetels zeker haalbaar. Met deze lijsttrekker (Sigrid Kaag, red.), potentieel de eerste vrouwelijke premier van het land, moet dat zeker gaan lukken. Minimaal.”

De komende tijd bepalen de leden de definitieve volgorde van de lijst. Begin december wordt de uiteindelijke lijst bekend. Het definitieve programma wordt eind november vastgesteld op een online-congres.

Na Kaag staat Jetten

Na lijsttrekker Sigrid Kaag staan fractievoorzitter Rob Jetten (2) en het Haagse gemeenteraadslid Hanneke van der Werf (3) op de hoogste plaatsen van de concept-kandidatenlijst.

In de top-10 prijken verder de zittende Kamerleden Jan Paternotte (4), Vera Bergkamp (5), Steven van Weyenberg (6), Sjoerd Sjoerdsma (7) en Salima Belhaj (9). Ook wethouder in Lisse Jeanet van der Laan (8) en staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (10) staan hoog op de lijst.

D66 spreekt van een een sterk, divers en inclusief team van ervaren Kamerleden en nieuwe talenten. Van de 65 kandidaten is 51 procent man en 49 procent vrouw. 23 procent heeft een biculturele of migratie-achtergrond en op de lijst staan 11 lhbti’ers.