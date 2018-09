Bredase Project C.; De wietteelt in? Word je dan niet doodgeschoten?

BREDA - Een huisarts, advocaat en politicus die samen in de legale wietteelt stappen? En die boodschap ook nog eens enthousiast verkondigen. Klinkt wonderlijk. Hennep is toch de wereld van bedrog en geweld waar criminelen en andere schimmige figuren regeren?

De drie bestuurders van het Bredase Project C. hopen dat juist hun onbesproken gedrag en achtergronden de overheid over de streep zullen trekken bij het besluit een vergunning te verlenen.

Lees ook Plan voor grote professionele

wietkwekerij in Breda Lees meer

,,Wij worden uit hoofde van onze functie al uitgebreid getoetst aan wetenschappelijk standaardeisen. We staan in voor maatschappelijk verantwoordelijkheid en transparantie'', oordeelt initiatiefnemer Peter Schouten (61).

Vrouw enthousiast

Toen hij ruim een jaar geleden zijn twee mede-bestuurders bereid vond zijn initiatief voor een grote, legale wietkwekerij te schragen met hun deskundigheid, was hij door het bijzondere karakter van het project wel benieuwd naar de reacties van het thuisfront. SP-Statenlid Joep van Meel (26): ,,De wietteelt in? Mijn familie zei meteen: word je dan niet doodgeschoten?'' Bij huisarts Ronald Roothans (39) keken ze ook even op. ,,Want het is natuurlijk spannend. Maar mijn vrouw was meteen enthousiast.''

'Martelingen'

De drie beamen dat veiligheid een belangrijk 'issue' is bij hun experimentele kwekerij. ,,Ik ken uit mijn strafpraktijk vreselijke hennepzaken: ripdeals, gewelddadige overvallen tot aan martelingen toe. Maar dat is nou juist een van de redenen waarom de overheid wil dat de bovenwereld de teelt oppakt'', stelt Schouten.

Quote Niemand uit de criminele wereld komt door zo'n antecenden­ten­on­der­zoek. Daar gaat nu juist dit experiment over Peter Schouten

Criminele elementen buiten de bedrijfspoort houden, een cordon sanitair optrekken, dat is een van de belangrijkste onderdelen van het bedrijfsplan. Schouten: ,,Onze veiligheidsexpert en het advocaten- en onderzoeksbureau waarmee we samenwerken, gaan werknemers screenen. Je krijgt ook de Bibob. Niemand uit de criminele wereld komt door zo'n antecedentenonderzoek. Daar gaat nu juist dit hele experiment over. In mijn loopbaan heb ik bovendien een goede neus ontwikkeld voor criminelen en crimineel gedrag. Onze reputaties staan ook het het spel hè.''

Boeren

Deskundigheid over cannabisteelt zit volgens de drie niet louter en alleen in criminele kringen. ,,Onze productiemanager is deskundig en hij heeft geen enkele band met het criminele milieu. Let wel: eigenlijk gaan we gewoon een agrarisch bedrijf beginnen. We gaan boeren'', zegt Van Meel.

Wildwest

Ook tegen het gevaar van overvallen en diefstal van de oogst, hebben de initiatiefnemers goed nagedacht en hun licht opgestoken. Al te veel willen ze er niet over zeggen. ,,Je kunt denken aan drones en grote muren. We weten dat het minstens 25 minuten moet duren voordat ze binnen kunnen komen'', duidt Schouten. Voor de bevoorrading van coffeeshops zet Project C een professioneel bedrijf met bewaakte transporten in.

Toch verwacht het henneptrio geen wildwest: ,,Bedrocan in Veendam, de enige producent van medische wiet in Nederland, heeft nog nooit last gehad van overvallen.''

Ontwrichting

De motieven van de Bredanaars om legaal wiet te gaan kweken, verschillen en zijn ingegeven door hun specifieke vakgebieden. Advocaat Schouten ergert zich al jaren aan de criminalisering rond cannabis: ,,Wiet moet uit die criminele sfeer.'' Politicus Van Meel: ,,De criminele wietteelt ondermijnt het leven in de woonwijken. Die sociale en economische ontwrichting moet stoppen.''

Quote Roken van tabak én wiet is dodelijk. Daar moet je mee stoppen. Gebruik alternatie­ven Ronald Roothans

De Bredase huisarts Roothans verwacht met een legale en gesloten coffeeshopketen het gebruik van cannabis te kunnen te reguleren. ,,En de kwaliteit te verbeteren. Je hebt geen idee wat je nu gebruikt, met al die pesticiden en verzwaringsmiddelen in de wiet. Roken van tabak én wiet is sowieso dodelijk. Daar moet je meteen mee stoppen. Gebruik alternatieven, zoals verdampers, wietolie of zet er thee van, zowel bij medicinaal als recreatief gebruik.''

De huisarts raad het gebruik van cannabis zelf nog steeds af: ,,In mijn praktijk heb ik slechts twee patiënten die om medische redenen gebruiken.'' De Bredanaar wil beter onderzoek naar bijvoorbeeld de pijnstillende werking van THC, een van de werkende stoffen in wiet. ,,Zulke studies gaan we financieren.''

Eigen coffeeshop

De Bredanaars hopen ook op een eigen coffeeshopvergunning. ,,We willen deskundig personeel inzetten, dat ziet dat een klant zorg nodig heeft. En goede voorlichting. Op verpakkingen komt heldere productinformatie over bijvoorbeeld THC- en CBD-gehaltes.''