Bredase politiek snapt dat de horeca weer in actie komt

BREDA - Het Nationaal Picknickmoment. Zo heet het actie die heel veel horecazaken in het land zondag houden. Ook in Breda. Welke zaken in Breda zondag gelegenheid bieden tot picknicken is nog niet duidelijk. Volgens vicevoorzitter Johan de Vos van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda, kan elke horecabaas zijn buitenruimte beschikbaar stellen.

Het is de bedoeling dat cafés en restaurants zondag picknickpakketten aanbieden, dat mensen die kopen en ze op hun picknickmatje gebruiken. ,,De horecazaken zijn vrij om te bepalen of ze meedoen. Als de mensen komen, steunen ze de horeca door er een hapje of een drankje te kopen", aldus Johan de Vos, eigenaar van Boerke Verschuren in 't Ginneken en landelijk bekend actievoerder voor de horeca in coronatijd.

Protest

Het openstellen van de terrassen kan volgens de horeca bijdragen een het oplossen van de besmettingscrisis van dit moment. Immers, een grote groep mensen op een terras zit op een redelijk vaste plaats en is daardoor beheersbaar. Mensen die ongeorganiseerd de bossen of de parken ingaan zijn dat niet. Op 27 februari openden horecabazen op de Ginnekenmarkt hun terrassen bij wijze van prtest.

Volledig scherm Horeca-ondernemer Johan de Vos bij zijn café Boerke Verschuuren. © ANP

Bredase coalitie

Dat is ook de mening van de Bredase coalitiepartijen PvdA, VVD en D66. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders nemen zij het op voor de horeca. Patrick Smans (D66 Breda): ,,Wij kijken verder dan alleen aanstaande zondag. We kijken ook naar Pasen en naar het beter weer dat we krijgen.”

Stilletjes afwachten

Dat de horeca niet langer stilletjes afwacht wanneer de tap weer open mag, vindt Smans zeer begrijpelijk. ,,De horeca staat het water tot aan de lippen. Ik begrijp deze actie wel. Je moet drukte tegengaan op plekken waar je het niet kunt reguleren. In die zin wil de horeca alleen maar aan de oplossing bijdragen.” Met andere woorden: de drukte in een park is moeilijk te sturen, mensen op een terras wel.

Quote De horeca staat het water tot aan de lippen. Ik begrijp deze actie wel Patrick Smans, D66 Breda

De drie Bredase coalitiepartijen hopen dat burgemeester Paul Depla de handschoen opneemt en dat hij een sterk signaal richting Den Haag afgeeft. ,,En we hopen dat andere burgemeesters dat ook doen en dat het Rijk nog eens goed naar deze overwegingen kijkt”, zegt Patrick Smans.

In gesprek

Het Bredase college van B en W geeft een korte reactie op de picknick. ,,We zijn altijd goed in gesprek met de horeca. Als dit een voornemen is, nemen we dat mee in het gesprek dat al voor donderdag was geagendeerd", zegt een woordvoerder van het college. De Veiligheidsregio kon gisteravond geen reactie geven.