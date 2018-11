Bredase politiek mag stoeien over SP-motie kinderpardon

Lastige kwestie

Hoe zitten collegepartijen VVD, D66 en PvdA in de materie? Voor de fracties in Den Haag geldt: VVD is tegen, D66 is gevoelig voor verruiming van het kinderpardon en PvdA is voor. Fractieleider Tim van het hof van D66 nuanceert: ,,We zijn er nog niet uit. We vinden het een lastige kwestie. Aan de ene kant gaan we niet over het beleid. En er zijn in Breda ook geen kinderen waar het kinderpardon op van toepassing zou kunnen zijn. Aan de andere kant is het misschien goed het beleid aan te passen, om kinderen niet vijf jaar lang in onzekerheid te laten zitten. Het is niet eenvoudig.”