Bredase peuter sluit zichzelf op in de auto en wordt bevrijd door de brandweer

Inbreker in Breda probeert zich nog achter container te verstoppen, maar wordt toch aangehou­den

11:30 BREDA - Een 37-jarige man uit Breda is in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.15 uur aangehouden op verdenking van woninginbraak. De man wordt ervan verdacht dat hij geprobeerd heeft in te breken in een woning in de Van Schootenstraat.